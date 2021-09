Azərbaycan MN: "Ermənilərin yaydığı məlumat yalandır"

Xocavənd rayonunda Azərbaycan Ordusunun əsgərinin guya piyada əleyhinə minaya düşməsi ilə bağlı yayılan məlumat yalandır.



Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Müdafiə Nazirliyindən bildiriblər:

"Sentyabrın 21-də Xocavənd rayonu istiqamətində hər hansı partlayış baş verməyib. Müdafiə Nazirliyinin tabeliyində olan hərbi hissələrdə ümumiyyətlə yayılan məlumatda qeyd olunduğu kimi Nəbiyev Samir Sahib oğlu adlı hərbi qulluqçu yoxdur.

Bütün KİV-ləri və sosial şəbəkə istifadəçilərini yalan və rəsmi mənbələrdən dəqiqləşdirilməmiş məlumatlar yaymamağa çağırırıq", - deyə bildirilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.