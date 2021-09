Çirkli hava insan ömrünü azaldır - ALİMLƏR AÇIQLADI

Dünyada havanın çirklilik səviyyəsini ölçən Həyat Keyfiyyəti İndeksi (AQI) son hesabatını açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, hesabatda bildirilir ki, hava çirkliliyinin artması insan ömrünü azaldır. Araşdırmaya cəlb edilən alimlər bildiriblər ki, çirkli hava siqarətin insana verdiyi zərərlərdən, hətta müharibənin yaratdığı təsirlədən belə təhlükəlidir. Belə ki, hesabatda çirkli havanın bir insan ömrünü 2 ildən çox, ümumimilikdə dünyadakı bütün insanların ömrünü 17 milyard il azaldır.

Hesabatda həmçinin havanın çirklənməsinin günü -gündən artıdığı da bildirilib. Bundan başqa, artan meşə yanğınlarının oksigen faizini azaltdığını, yaranan isti hava şəraitinin iqlim krizini daha sürətləndirdiyi vurğulanıb.

Bütün bunları nəzərdə alaraq aldığımız oksigenin hər gün daha da kirləndiyi xüsusi qeyd edilib.

