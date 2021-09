Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın Rusiyaya səfər edəcəyi tarix açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ərdoğanın Soçi səfəri sentyabrın 29-da baş tutacaq.

Qeyd edək ki, daha əvvəl Rusiya Prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov Türkiyə Prezidentinin işgüzar səfəri çərçivəsində Vladimir Putinlə Ərdoğanın ikitərəfli əlaqələri, Suriya məsələsini müzakirə edəcəklərini açıqlamışdı.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.