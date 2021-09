Azərbaycanda bu provayderlər internetin qiymətini ucuzlaşdırdı - YENİ QİYMƏTLƏR

“Aztelekom” və “Bakı Telefon Rabitəsi” (”Baktelecom”) MMC-lər internet tariflərinə dəyişiklik edib.

Metbuat.az olke.az-a istinadən xəbər verir ki, yeni tariflərə əsasən, internet xidmətlərinə qoşulan istifadəçilər üçün sürətlər artırılıb, bunun müqabilində aylıq ödəniş haqqı azaldılıb.

Hazırda Azərbaycanda ADSL vasitəsilə internetə qoşulma daha genişdir və daha çox tarif dəyişikliyi də burada müşahidə olunur.

“Aztelekom” üzrə analoq telefon xətləri vasitəsi ilə internətə qoşulmanı təmin edən ADSL texnologiyasında yeni tariflər belədir:

Qeyd edək ki, daha əvvəl 2 mbps internet sürəti üçün aylıq xidmət haqqı 12 AZN, 3 mbps - 15 AZN, 4 mbps - 20 AZN, 5 mbps - 30 AZN, 6 mbps - 40 AZN təşkil edirdi.

“Baktelecom” üzrə yeni internet tarifləri isə belədir:

“Baktelecom” üzrə köhnə tariflər də müvafiq olaraq “Aztelekom” tariflərinə yaxın idi.

Qeyd edək ki, açıqlamalarda ADSL texnologiyası vasitəsilə xidmət alan bütün abunəçilər üçün aylıq istifadə haqqının minimum 35%-dək endirildiyi deyilir.

