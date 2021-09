Milli Məclisin Aqrar siyasət komitəsində “Qida təhlükəsizliyi haqqında” qanun layihəsinin müzakirəyə çıxarılması nəzərdə tutulub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə komitənin bu gün keçirilən iclasında məlumat verilib.

Eyni zamanda, komitədə işğaldan azad olunan ərazilərdə aqrar vəziyyətlə tanışlıq, aqrar sahənin inkişafı üçün vacib məsələlərin müzakirəsi, ilin yekununda Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin iştirakı ilə aqrar sahədə işlərin gedişi ilə əlaqədar dinləmələrin keçirilməsi planlaşdırılıb.



