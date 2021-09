Sentyabrın 21-də Baş nazir Əli Əsədovun sədrliyi ilə Azərbaycan Respublikası İqtisadi Şurasının növbəti iclası keçirilib.

Bu barədə Metbuat.az-a Nazirlər Kabinetindən məlumat verilib.

İclasda 2022-ci il və sonrakı üç il üçün dövlət və icmal büdcə layihələri, 2021-2025-ci illər üzrə yenilənmiş makroiqtisadi proqnozlar, həmçinin Dövlət Sosial Müdafiə Fondu və İşsizlikdən Sığorta Fondunun 2022-ci il üçün büdcə layihələri müzakirə olunub.

