Türkiyə Super Liqanın 6-cı həftəsində "Beşiktaş" - "Adana Demirspor" matçından sonra meydanda dava düşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Adana Demirsporun futbolçusu Mario Balotelli 78-ci dəqiqədə vurduğu qolla hesabı 3-2-yə çatdırıb. Lakin o, bundan sonra Beşiktaş komandasına tərəf irəliləyib və onlara qarşı bir hərəkət edib. Bu hərəkəti görən hakim Balotellini sarı vərəqə ilə cəzalandırıb.

Oyun sonunda isə Balotelli yenə də qərib komandaya qarşı eyni hərəkəti edib. "Beşiktaş"ın məşqçisinin köməkçisi Murat Şahin bu hərəkətə reaksiya verdikdən sonra mübahisə daha da böyüyüb. Bir müddət sonra tərəflər sakitləşdirilib.

Qeyd edək ki, oyun 3:3 hesabı ilə bitib.

