Şəkidə 15 yaşlı məktəbli ölüb.

Metbuat.az Report-a istinadən xəbər verir ki, hadisə rayonun Kiş kəndində qeydə alınıb.

Məlumata görə, 2006-cı il təvəllüdlü Faiq Abdullayev yaşadığı evin həyət qapısının bağlı olduğu üçün hasardan həyətə keçmək istəyib. 15 yaşlı məktəblinin hasardan yıxılaraq öldüyü ehtimal edilir.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.