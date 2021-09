Boris Conson övladlarınını sayı AÇIQLADI

Böyük Britaniyanın Baş naziri Boris Conson ilk dəfə övladlarının sayını açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, illərdir ki, neçə uşağı olduğu sualından yayınan baş nazir, NBC -də yayımlanan "Bu gün" proqramında "Altı uşağınız var, elə deyilmi?" sualına "Bəli" cavabını verib. Johnsonun ilk dəfə altı uşaq sahibi olduğu etirafı ABŞ və İngiltərə mətbuatında böyük marağa səbəb olub.

Belə ki, bu ilin mart ayında üçüncü dəfə evlənən Consonun ikinci həyat yoldaşı Marina Wheelerdən nikahdankənar dörd yetkin övladı və bir qızı var. Consonun üçüncü arvadı Karrie Consondan isə bir oğlu var.



