ABŞ prezidenti Co Baydenin BMT Baş Assambleyasındakı çıxışı zamanı israil nümayəndələrinin zalda olmaması diqqət çəkib.

Metbuat.az xəbər verir ki, İsrail üçün ayrılan yerlərin boş olması müzakirələrə yol açıb. Bayden çıxışında sülh, sabitlik mesajları verib.

Qeyd edək ki, Baydenin İranla bağlı mövqeyi, Tehrana qarşı sanksiyaları ləğv etməsi İsrail hökumətinin etirazına səbəb olub.

