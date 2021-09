Yaponiya pandemiya ilə bağlı tətbiq edilən fövqəladə vəziyyəti bu ay sonunda ləğv edəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə yerli mənbələr məlumat yayıb. Hakim dairələrin məlumatına görə, yoluxmaların sayında müsbət göstəricilər var. Məlumata görə, yoluxma sayı azalır, yoluxanlar sağalır. Nazirlər Kabineti rəsmi qərarı gələn həftə açıqlayacaq.

Qeyd edək ki, Yaponiya hökuməti fövqəladə vəziyyətin müddətini bir neçə dəfə artırmışdı.

