Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenskinin müşaviri Sergey Şefirin olduğu avtomobil hücuma məruz qalıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, paytaxt Kiyev yaxınlığında baş verən hücum zamanı avtomobilə 10-dan çox mərmi dəyib. Avtomobil meşəlik ərazidən atəşə tutulub. Sürücü ağır yaralanıb. Sergey Şefir isə yaralanmayıb.

Ukraynanın Daxili İşlər Nazirliyi hadisə ilə bağlı araşdırmaların başladığını, xüsusi komissiyanın qurulduğunu açıqlayıb.

