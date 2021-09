Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi Azərbaycan Hərbi Hava Qüvvələrinə (HHQ) məxsus qırıcı təyyarələrlə birlikdə İstanbul boğazı üzərində həyata keçirdikləri uçuşlarla bağlı görüntülər paylaşıb.

Metbuat.az həmin görüntüləri təqdim edir:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.