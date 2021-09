Xalq artisti, “Şöhrət” və “Şərəf” ordenli sənətkar Rasim Balayev ailəsi ilə bərabər illər sonra Şuşada eyni məkanda şəkil çəkdirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, 35 il əvvəl İsa bulağının yanında çəkdirdikləri fotonu onlar yenidən təkrarlayıblar.

Sosial şəbəkə istifadəçilərinin böyük marağına səbəb olan fotonu təqdim edirik:



