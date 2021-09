“Fransanın BMT Təhlükəsizlik Şurasından çıxacağı barədə iddialar həqiqəti əks etdirmir”.

Metbuat.az xəbər verir ki, Fransa iddiaları rədd edib. Açıqlamaya görə, Parisin belə planı yoxdur.

Qeyd edək ki, mətbuatda yer alan iddialara görə, “Avropa ordusu” layihəsinin baş tutacağı təqdirdə Fransa BMT Təhlükəsizlik Şurasından çıxa bilər.

