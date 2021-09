Azərbaycan və Ermənistan XİN başçılarının həmsədrlərlə görüşü planlaşdırılır

“BMT Baş Assambleyasının Nyu-Yorkda keçirilən 76-cı sessiyası çərçivəsində Azərbaycan və Ermənistan xarici işlər nazirlərinin ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri ilə görüşü planlaşdırılır”.

Metbuat.az TASS-a istinadən xəbər verir ki, bunu Rusiya XİN rəhbərinin müavini Andrey Rudenko deyib.

“Hazırda həmsədrlər üçlüyünün Nyu-Yorkda Azərbaycan və Ermənistan xarici işlər nazirləri ilə görüşü planlaşdırılır. Bu baş verərsə, iki ölkə arasında münasibətlərin normallaşma prosesinin praktiki konturlarının əldə edilməsi baxımından müsbət işarə olacaq”, - deyə Rudenko qeyd edib.

