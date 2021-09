2021-сi ilin əvvəlinə olan statistikaya görə, Bakıda 2 milyon 300,5 min nəfər əhali rəsmi qaydada yaşayır.

Metbuat.az Bakı Statistika İdarəsinə istinadən xəbər verir ki, əhalinin sıxlığı - 1 km2 1075 nəfər (2021-сi ilin əvvəlinə) təşkil edir.

2020-ci ilin əvvəlinə isə əhalinin sayı 2 milyon 293,1 min nəfər olub.

Qeyd edək ki, Bakıda rayonların sayı 12, qəsəbələrin sayı isə 59-dur.

