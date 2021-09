Azərbaycanda distant təhsil tələbi ləğv edildi

Azərbaycanda distant təhsil tələbi ləğv olunub və əyani təhsilə keçid müəyən edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu, Nazirlər Kabinetinin "Xüsusi karantin rejimi dövründə Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərən təhsil müəssisələrində tədris və təlim-tərbiyə prosesinin təşkilinin müvəqqəti Qaydaları"nda etdiyi dəyişikliklərə verdiyi izahda qeyd olunub.

Qeyd olunub ki, təhsil alanların dərslərdə əyani iştirakının könüllülük prinsipi əsasında olması ləğv edilir. Bundan başqa, təhsil müəssisəsində növbəli iş rejimi tələbi də ləğv edilib.

