Azərbaycanın Baş prokuroru Kamran Əliyevin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti Qazaxıstanın Nur-Sultan şəhərinə səfərə gedib.

Bu barədə Metbuat.az-a Baş Prokurorluğun Mətbuat xidmətindən məlumat verilib.

Səfərdə məqsəd MDB dövlətləri Baş prokurorlarının Əlaqələndirmə Şurasının iclasında iştirak etməkdir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.