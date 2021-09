“Rusiya prezidenti Vladimir Putin görüşə hazır olanda onunla bir araya gələcəm”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski açıqlama verib. O bildirib ki, hazırda belə görüşün keçirilməsi planda yoxdur. Lakin Ukrayna tərəfi görüşün təşkil edilməsi üçün problem görmür.

Qeyd edək ki, Zelenski bir neçə dəfə Putinlə görüşmək istəyini dilə gətirsə də, Kreml razılıq verməyib.

