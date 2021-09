Avstraliyanın Melburn şəhərində baş verən rixter cədvəli üzrə 5,8 bal gücündə zəlzələ zamanı maraqlı görüntü qeydə alınıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, quş yuvasının yaxınlığına yerləşdirilən kameranın qeydə alındığı görüntülər diqqət çəkib. Zəlzələ zamanı quş səs-küyə və güclü təkana baxmayaraq, yumurtalarını saxlayıb uçmayıb.

Quş dərhal yumurtaların üzərindən qalxaraq sanki gələ biləcək təhlükəni dəf etməyə hazırlaşıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.