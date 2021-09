Koronavirusa qarşı effektiv həb: ABŞ alimləri açıqladı - 87 faiz təsir edir

ABŞ-ın Qida və Dərman İdarəsi tərəfindən təsdiq edilən Remdesivir həbinin koronavirusa qarşı təsiri barədə araşdırmalar yekunlaşıb.

Metbuat.az Türkiyənin Hurriyet qəzetinə istinadən xəbər verir ki, araşdırmaların nəticəsinə görə, bu həb xəstələrin koronavirusu ağır keçirməsini 87 faiz azaldır. Araşdırmaya görə, xəstələr koronavirusa yoluxandan dərhal sonra bu həbdən istifadə edə bilər.

Qeyd edək ki, bu dərman ABŞ-ın Qida və Dərman İdarəsi tərəfindən təsdiq olunan koronavirusa qarşı tək həb vasitəsidir.

