Xəbər verdiyimiz kimi, “Marsel” azarkeşləri “Nitsa” ilə matçda dava salaraq qarşılaşmanın dayanmasına səbəb olublar.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu hal yenidən təkrarlanıb. Belə ki, Fransa çempionatının 7-ci turunda keçirilən “Anje” – “Marsel” matçından sonra azarkeşlər arasında dava düşüb. “Marsel”in fanatları oyun bitən kimi meydançaya düşərək rəqib azarkeşlərə hücum ediblər.

Kütləvi dava nəticəsində stadiona ciddi ziyan dəyib.

Qeyd edək ki, oyun heç- heçə bitib.

