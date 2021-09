Qazaxıstan Xəzərdə yeni neft və qaz yataqlarının axtarışlarına başlayır

Qazaxıstan Xəzər dənizində iri neft və qaz yataqarının axtarışlarına başlayır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə prezident Qasım-Comərd Tokayev açıqlama verib. O bildirib ki, axtrışlar Mangistau bölgəsində aparılacaq. Prezidentin sözlərinə görə, geoloji araşdırmalar üçün ciddi maddi vəsaitlər ayrılacaq. Axtarış işləri sürətləndiriləcək deyən prezident, bununla bağlı yeni qurum qurulacağını qeyd edib:

“Bölgədə ümumi dəyəri 5 milyard dollar olan “Kalamkaz Teniz və “Xəzər” kimi böyük yataqların axtarışlarına başlayacağıq”.

