“Legiya”nın futbolçusu, Azərbaycan yığmasının üzvü Mahir Emreli üçün azyaşlı azarkeş “Suvalski” klubu ilə qarşılaşan matçda maraqlı pankart açıb.

Metbuat.az klubun feysbuk səhifəsində istinadən xəbər verir ki, azyaşlı azarkeş “səni sevirəm, Emreli” yazılmış pankartla Emreliyə olan heyranlığını ifadə edib. Bunu görən Mahir oyundan sonra ona yaxınlaşaraq avtoqraf verib.

Qeyd edək ki, "Suvalski” klubu ilə olan matça 56-cı dəqiqədə daxil olan Emreli 80-ci dəqiqədə qol vurub.

