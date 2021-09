FED qərarını açıqladı: Uçot faiz dərəcəsi sabit qalacaq

ABŞ Federal Ehtiyat Sistemi (FED) uçot dərəcəsini gözlənildiyi kimi 0-0.25 faiz səviyyəsində saxlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, FED-dən verilən açıqlamada, faiz dərəcəsini sabit saxlamaq qərarının yekdilliklə qəbul edildiyi bildirilib. Açıqlamada qeyd olunur ki, federal fond faiz dərəcəsi üçün hədəf aralığının 0 ilə 0.25 faiz arasında saxlayacaq. Gələn il üçün ABŞ iqtisadiyyatının artım proqnozu 3,3 faizdən 3,8 faizə, 2023 -cü ilin proqnozu isə 2,4 faizdən 2,5 faizə yüksəldilməsi planlaşdırılır.

Məlumatda bildirilir ki, bank, keçən ilin dekabr ayından başlayaraq, hər ay xəzinə istiqrazları üçün 80 milyard, ipoteka ilə təmin edilən qiymətli kağızlar üçün isə ayda ən az 40 milyard dollar dəyərində aktiv satın alıb. O da vurğulanıb ki, iqtisadi irəliləyiş əldə olunana qədər proses davam edəcək.

Gülbəniz Hüseynli / Metbuat.az

