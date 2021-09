Rusiyanın Xarici İşlər naziri Sergey Lavov NATO-nun Baş katibi Yens Stoltenberqlə görüş zamanı jurnalistlərlə zarafat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, qapalı görüşdən əvvəl jurnalistlərə baxan Lavrov, “Uşaqlar şansınızı sınamayın, Rusiya NATO-ya qatılmayacaq” deyib. Lavrovun bu sözləri Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi sosial media hesabında yayımlanıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.