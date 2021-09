Madaqaskarın Ambohitşoyi və Vohitsimbe kəndlərində mal-qara oğruları ilə kəndlilər arasında toqquşma baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, toqquşma 6 saat davam edib. Nəticədə hər iki tərəfdən ümumilikdə 46 nəfər həlak olub. Yaralılar var. Əraziyə cəlb edilən polisin dəstəyi ilə soyğunçular kənddən qovulub.

Toqquşma zamanı kənddə ciddi fəsadlar əmələ gəlib. Kənd nəzarətə götürülüb.

