Türkiyənin Aydın şəhərində ailə başçısı həyat yoldaşının maraqlı cəzasına məruz qalıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Hüseyn Gülər adlı şəxsin evdə zurna çalması həyat yoldaşı Nilufəri narahat edib. Bu halın tez-tez təkrarlanması ailə başçısının cəzaya məruz qalması ilə nəticələnib. Nilufər həyat yoldaşına 40 gün dağda zurna çalmaq cəzası verib.

Ailə başçısı buna etiraz etməyib. İndi o, hər gün dağa gedərək zurna çalır.

