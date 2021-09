“Qəbələ” və “Səbail” cərimələndi

İntizam Komitəsinin bu gün iclas keçirib.

Metbuat.az xəbər verib ki, keçirilən iclasında aşağıdakı qərarlar qəbul edildi:

Premyer Liqanın IV turunun “Qəbələ” – “Səbail” oyunu gec başlandığı üçün meydan sahibi klub 3200 manat cərimə olunur;

“Qəbələ” klubunun 4 futbolçusu sarı vərəqə ilə cəzalandığı üçün klub 800 manat cərimə olunur;

“Səbail” klubunun 77 nömrəli futbolçusu Ədilxan Qarəhmədov ikinci sarı vərəqə alaraq meydançadan kənarlaşdırıldığı üçün 1 oyun cəzalanır, klub 200 manat cərimə olunur;

