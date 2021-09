Görüş öncəsi gərginlik PİK HƏDDƏ ÇATDI: Sərt ittihamlar səsləndirilir

“Türkiyə hərbi qüvvələrinin Suriyadakı mövcudluğu işğal addımıdır”.

Metbuat.az xəbər verir ki, Suriya Xarici İşlər naziri Faysal Mikdad belə açıqlama verib. O bildirib ki, Türkiyə Suriyanın hüquqlarını pozub. Diplomatın sözlərinə görə, türk qüvvələr mübahisəli bölgələrdən çıxmalıdır. Nazir iddia edib ki, İdlibdəki gərginlik türk hərbçilərinin orada olmasından irəli gəlir. Diplomat beynəlxalq ictimaiyyəti bu məsələyə diqqət ayırmağa çağırıb.

Qeyd edək ki, sentyabrın 29-da Putin və Ərdoğan Soçidə bir araya gələcək. Görüş öncəsi sərt bəyanatlar səsləndirilir. Bəzi mənbələr İdlibə hücum olacağını irəli sürür.

