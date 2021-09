İslandiyanın Edlidaey adasında sosial media fenomeni 1 əsrdir yaşayış olmayan evə daxil olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, ev yaşayış məskənindən uzaq məsafədə tikililərin olmadığı ərazidə yerləşir. Evə daxil gənc, xoş mənzərə ilə üzləşib. Yaşayış olmasa da ev yaxşı vəziyyətdə qalıb.İddialara görə, ev milyarder tərəfindən inşa edilib.

O, evi zombilərdən qorunmaq üçün inşa edib. Məlumata görə, 1930-cu illərdə adada az sayda insan yaşayırdı.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.