Bakının Xəzər rayonunda 4 küçə və döngədə təmir işləri yekunlaşıb

Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi (AAYDA) Bakının Xəzər rayonunda avtomobil yollarının yenidən qurulması işlərinin davam etdirilməsi ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında ölkə prezidentinin sərəncamına əsasən, ərazi üzrə kompleks tədbirlərin icrasını davam etdirir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə AAYDA-nın açıqlamasında bildirilir.

Məlumatda həmçinin deyilir ki, vətəndaşların gediş-gəlişində xüsusən payız-qış mövsümündə yaranan problemlərin aradan qaldırılmasına hesablanmış sərəncam çərçivəsində bu il Xəzər rayonunun Binə, Buzovna və Qala qəsəbələrində ümumi uzunluğu 16.3 km olan küçə və yolların təmiri və tikintisi aparılır.

Söhbət Binə qəsəbəsi üzrə ümumi uzunluğu 7,6 km olan 5 küçə və yol, Buzovna qəsəbəsi üzrə 1,2 km-lik 1 küçə, Qala qəsəbəsi üzrə isə ümumi uzunluğu 7,5 km olan 3 yoldan gedir.

Artıq Binə qəsəbəsi üzrə də cari ilin “İnvestisiya Proqramı”nda nəzərdə tutulan küçə və yolların yenidən qurulması istiqamətində işlərin böyük bir hissəsi yerinə yetirilib.

Belə ki, qəsəbənin ümumi uzunluğu 7 km olan Nəsimi və Nizami Abbasov küçələrində, həmçinin Bolluq massivi, Cəfər Cabbarlı və Bünyadzadə küçələrində təmir işləri yekunlaşıb. Hazırda Binə qəsəbəsi üzrə uzunluğu 600 metr təşkil edən “Köhnə yarmarka” yolunun təmiri işləri aparılır.

Xəzər rayonu üzrə Buzovna qəsəbəsində təmir işləri Xəzər küçəsində də davam etdirilir. Sözügedən küçənin təmir olunan hissəsinin uzunluğu 1200 metr, eni isə ortalama 6 metr təşkil edir.

Rayonun Qala qəsəbəsi üzrə isə ümumi uzunluğu 7,5 km olan 3 yolda rahat gediş-gəlişin təmin olunması istiqamətində agentlik təmir işlərini yekunlaşdırmaq üzrədir.

Aparılan yenidənqurma işləri çərçivəsində küçələr boyu zəruri olan yerlərdə yararsız qrunt qazılaraq çıxarılır, əks-dolğu işlər icra olunaraq yeni yol yatağı salınır. Görülən işlərin ardınca isə optimal qum-qırmadaş qarışığından yol əsasının inşası aparılır. Yol əsası hazır olan hissələrə isə “İnşaat Norma və Qaydaları”na uyğun olaraq yeni asfalt-beton örtüyünün döşənməsi işlər icra olunur.

Təmir işlərinin sonuncu mərhələsində yolun üfüqi nişanlanma xətlərinin çəkilişi ilə sözügedən küçələr müasir görkəmdə vətəndaşların istifadəsinə veriləcək.

Növbəti mərhələlərdə Sərəncam və İnvestisiya Proqramına uyğun olaraq Xəzər rayonu üzrə təmirə ehtiyacı olan digər küçə və yollarda da yenidənqurma işlərinin aparılması nəzərdə tutulur.

Prezident İlham Əliyevin Sərəncam və tapşırıqları əsasında Agentlik 2019-2020-ci illərdə Xəzər rayonunun qəsəbələrini əhatə edən ümumi uzunluğu 100 km-dən çox olan küçə və yola asfalt-beton örtüyü döşəyib.

Təbii ki, təmiri aparılan və nəzərdə tutulan küçələr Xəzər rayonunda vətəndaşların əsas istifadə etdiyi yollar olduğu üçün təmir-bərpa işlərinin aparılması gediş-gəlişin rahatlaşmasına, sərnişindaşımanın daha da asanlaşmasına gətirib çıxarır.

