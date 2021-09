Vətən müharibəsində şəhid olan MAXE Ruslan İmanquliyevin anası Ramiyə Səfərova dünyasını dəyişib.

Metbuat.az-ın məlumata görə, o, ötən gün koronavirusdan dünyasını dəyişib.

Qeyd edək ki, R.İmanquliyev Vətən müharibəsi zamanı oktyabrın 2-də Füzuli istiqamətində gedən döyüşlərdə şəhidlik zirvəsinə ucalıb. Şəhid hərbçimiz Sumqayıt Şəhidlər Xiyabanında dəfn olunub.

R.İmamquliyev Ramiyə Səfərovanın yeganə övladı idi.

