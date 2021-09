Zaqatalada çayda boğulan 53 yaşlı kişinin meyiti helikopter vasitəsilə çıxarılıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, rayonun Qəbizdərə kənd sakini, 1968-ci il təvəllüdlü Abdulbari Müslüm oğlu Abdulxalıqovun meyiti FHN-in helikopteri vasitəsilə Katex çayından çıxarılıb.

Qeyd edək ki, Abdulbarı Abdulxaliqov səhər saatlarında çayı keçmək istəyərkən suda boğulub və onun meyitini çıxarmaq mümkün olmamışdı.

Faktla bağlı Zaqatala rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır.

