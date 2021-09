Rusiya hüquq-mühafizə orqanları tərəfindən axtarışda olan 27 yaşlı Srapion Q. Yerevanda saxlanılıb.

Metbuat.az erməni mediasına istinadən xəbər verir ki, bu barədə təhlükəsizlik idarəsinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Bildirilir ki, 2019-cu ilin iyulundan axtarışda olan Srapion Yerevanda Nor-Nork inzibati rayonunda pasport-qeydiyyat şöbəsində saxlanılıb.

Qeyd edək ki, Srapion qətl törətdiyinə görə axtarışa verilib. O, Moskva şəhər məhkəməsinin qərarı ilə həbsə məhkum edilib.

