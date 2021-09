“2021-2022-ci tədris ilindən məzmunun təkmilləşdirilməsi hədəfinin nəticəsi kimi 132 məktəbin V siniflərində pilot olaraq Təbiət fənni tədris ediləcək”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə təhsil naziri Emin Əmrullayev “Facebook”da paylaşım edib.

Nazir bildirib ki, Təbiət fənlərinin inteqrativ tədris edilməsi beynəlxalq qiymətləndirmə tədqiqatlarında şagirdlərimizin nailiyyətlərinin yaxşılaşdırılması baxımından olduqca əhəmiyyətlidir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.