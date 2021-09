Avropa İttifaqı Kabildə öz diplomatik nümayəndəliyini açmağı planlaşdırır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu qurumun xarici işlər və təhlükəsizlik siyasəti üzrə ali nümayəndəsi Jozep Borrel deyib.

“Biz bunun üzərində işləyirik. Ancaq təhlükəsizlik səbəbindən ofisin açılacağı tarixi deyə bilmərəm”, - deyə Borrel qeyd edib.

