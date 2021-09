Qardaşı Mübariz Mənsimovu məhkəməyə verdi - GÖRÜN NƏDƏ İTTİHAM EDİR

Azərbaycanlı iş adamı, “Palmali” şirkətinin sahibi Mübariz Mənsimov qardaşı Maarif Mənsimov tərəfindən məhkəməyə verilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, qardaşı Mənsimovu dələduzluqda ittiham edib. Maarif Mənsimov qardaşının “qəsdən dələduzluq”, “etibardan sui-istifadə etmə” və prokurorluğun müəyyən edəcəyi digər cinayətlərə görə mühakimə olunmasını tələb edib. O, iş adamının çirkli pulların yuyulmasında və bir çox cinayətlərdə əli olduğunu, mafiya ilə əlaqələrinin olmasını iddia edib.

Maarif Mənsimov şikayət ərizəsində qeyd edib ki, qardaşı yalan söyləyərək dövlət adamları ilə əlaqəsi olduğunu bildirməklə iş dünyasını və bankirləri aldadıb və bununla da bütün ətrafına ziyan vurub.

O, Beşiktaş Ulusda yaşadığı villanın təxminən 17 il əvvəl Mübariz Mənsimovdan aldığını, ancaq həmin vaxt Türkiyə vətəndaşı olmadığı üçün evini “Palmali” şirkəti üzərinə qeydiyyata saldığını, bir müddət sonra isə qardaşının evin onun adına keçirilməsini dəfələrlə ləngitdiyini bildirib. İddiaya görə, daha sonra isə iş adamı villanı borclarının müqabilində özəl banklardan birinə girov verib.

Maarif Mənsimov, həmçinin, şikayət ərizəsində qardaşının davamlı olaraq insanlara dələduzluq etməsi, çirkli əlaqələr qurması, eyni gəmini üç fərqli adama satması səbəbindən onunla əlaqələri kəsdiyini bildirib.

O iddia edib ki, Mübariz Mənsimovla bərabər digər şübhəli şəxs – Nuray N.P. da onun çirkli işlərinin icraçısı, bəzən isə koordinatoru olub.

Qardaşı iş adamnının “Sberbank”, Lukoil” kimi xarici şirkətlərin, o cümlədən yerli şirkətlərin zərərlə üzləşmələrinə səbəb olan saxtakarlıqlar etdiyini, Nuray N.P. ilə birlikdə saxta pul köçürmələri nəticəsində bir çox insana ziyan vurduqlarını iddia edib. Şikayət ərziəsində Mübariz Mənsimovun çirkli pulların yuyulmasında iştirakı ilə tanınan erməni əsilli mafiya lideri Levon Termedzyan və Sezgin Baran Korkmaz kimi şəxslərlə yaxın əlaqələrindən bəhs edilir.

“Bütün bunlar şübhəlilərin əsl üzünün, ölkəyə və cəmiyyətə verdikləri zərərin daha yaxşı başa düşülməsi üçün açıqlanır. Bu qədər haqsızlıq, qanunsuzluq və vurulan ziyan qarşılıqsız qalmamalıdır. Bu insanların layiq olduqları şəkildə cəzalandırılmaları üçün bu şikayəti vermək məcbutiyyətində idim”, - deyə Maarif Mənsimov məhkəməyə verdiyi ərizəsində qeyd edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.