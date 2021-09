Daşkəsəndə itkin düşən şəxslərdən xəbər var - RƏSMİ / YENİLƏNİB

İyul ayında Daşkəsəndə itkin düşən iki nəfərin Göygöl rayonu ərazisində paltarı, çəkməsi və at sümükləri tapılıb.

Metbuat.az APA-ya istinadla xəbər verir ki, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidmətinin Gəncə şəhərindəki regional qrupunun baş inspektoru, polis baş leytenantı Eşqin Qasımov məlumat verib.

E. Qasımov bildirib ki, Göygöl rayonunun minalanmış ərazisində bu gün səhər saatlarında at sümükləri, uşaqlardan birinin gödəkcəsi, digərinin isə çəkməsi aşkarlanıb.

Hazırda hadisə yerinə ANAMA və polis əməkdaşları cəlb edilib.

Axtarışlar davam edir.

09:30

İyulun 30-da itkin düşən Daşkəsən rayonunun Alaxançallı kənd sakinləri - 2010-cu il təvəllüdlü İsmət Bayramov və 2000-ci il təvəllüdlü Ülfət Rüstəmovun axtarışları davam etdirilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə APA-ya Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidmətinin Gəncə şəhərindəki regional qrupunun baş inspektoru, polis baş leytenantı Eşqin Qasımov məlumat verib.



DİN rəsmisi bildirib ki, sözügedən şəxslərin tapılması istiqamətində Kəlbəcər rayonu ərazisində intensiv axtarış işləri həyata həyata keçirilir: "Ehtimal olunur ki, itkin düşən şəxslər dumanlı hava şəraitində azaraq kəndlə sərhəd olan Kəlbəcər rayonu ərazisinə keçiblər. Hazırda axtarış aparılan ərazilər həddən artıq minalanmış sahələr olduğu üçün işlərin həyata keçirilməsində ləngimələr yaranır".

E. Qasımov qeyd edib ki, itkin düşmüş şəxslərin tapılması üçün aidiyyatı qurumlardan əlavə Müdafiə Nazirliyinin də əməkdaşları axtarışlara cəlb olunub.

Qeyd edək ki, İsmət Bayramov və Ülfət Rüstəmov iyulun 30-da at gətirmək adı ilə kənd ərazisindəki otlaq sahəsinə gedib və bir daha geri qayıtmayıblar.

Xatırladaq ki, Daşkəsən rayonunun Alqxançallı kəndinin yuxarı hissəsi İkinci Qarabağ müharibəsindən əvvəl Ermənistanla təmas xəttində neytral zona olub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.