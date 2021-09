Kataloniya muxtar vilayətinin keçmiş rəhbəri Karles Puçdemon İtaliyada saxlanılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, toplantıya qatılmaq üçün Sardiniya adasında gedərkən polis tərəfindən nəzarətə götürülüb. Puçdemon burada Sardiniyanın azadlığı tərəfdarı olan qruplarla toplantı keçirməli imiş.

Qeyd edək ki, İspaniyanın Ali məhkəməsi Puçdemon barəsində həbs qərarı çıxarmışdı.

