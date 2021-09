“Dünyada 3 milyard insan normal qidalana bilmir”.

Metbuat.az xəbər verir ki, BMT-nin Baş katibi Antonio Quterreş belə açıqlama verib. O bildirib ki, hər gün milyonlarla insan gündəlik qida tapa bilmir. Baş katib bildirib ki, dünyada istehsal edilən qidaların 1/3-i israf edilir. Quterreş xəbərdarlıq edib ki, insanlar sanki təbiətə mühribə elan edərək, qidalara və məhsullara zərər verirlər.

Baş katib bu çatışmazlığı aradan qaldırmaq, yeni sistemin formalaşmasına ehtiyac olduğunu ifadə edib.

