Xərçəngdən əziyyət çəkən qazinin köməyə ehtiyacı var - FOTOLAR

Vətən müharibəsi iştirakçısı olan Məmişov İlqar Vaqif oğlunun səhhətində ciddi problemlər var.

Metbuat.az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, o, xərçəng xəstəliyindən əziyyət çəkir.

İlqar Məmişov İyul döyüşlərindən sonra könüllü olaraq qeydiyyatdan keçib və Vətən müharibəsi zamanı sentyabrın 29-da döyüşlərə qatılıb. Füzuli, Cəbrayıl, Xocavənd uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak edən qazi bildirib ki, müharibə zamanı onkoloji xəstəlik tapıb:

"Müharibəyə qədər sağlamlığımda hər hansı bir problem olmayıb, sağlam olmuşam. Müharibənin gedişində ağrılar hiss elədim və ötən ilin dekabrın tərxis olunduqdan sonra Füzuli və Gəncədə müayinələrdə keçdim. Orada bildirdilər ki, məndə damar genişlənməsi var. Lakin Bakıda özəl klinikada müayinədən keçdikdə qarın boşluğumda şiş aşkarlandı. Şişin mənbəyi isə Milli Onkologiya Mərkəzində aşkarlandı. Məlum oldu ki, məndə üçüncü dərəcəli sol xaya xərçəngi yaranıb.

Yanvarın 8-də burada əməliyyat olundum və sol xayam götürüldü. Milli Onkologiya Mərkəzində 8 dəfə kimyaterapiya aldım. İlk 5 kimyaterapiya zamanı şişin ölçüsü balacalaşsa da, son üçündə heç bir faydası olmadığını gördük, əksinə şiş daha da böyüyür. Döyüşə gedəndə 98 kilo idisə, qayıdanda çəkim 60 kiloya düşmdüşdü. Sonradan müalicə sayəsində 85 kiloya qədər qalxa bildim.

İndi belə başa düşürəm ki, xəstəliyimin Azərbaycanda müalicəsi mümkün deyil. Vətən müharəsi ikinci qrup qazisi kimi Ali Baş Komandan, ölkə Prezidenti Cənab İlham Əliyevə və birinci xanım Mehriban Əliyevaya müraciət edərək müalicəmin nəzarətə götürülməsini xahiş edirəm. Özüm kirayədə yaşadığım üçün müalicəmi qarşılamaq imkanlarım çərçivəsində deyil".

Qeyd edək ki, İlqar Məmişov ailəlidir, bir övladı var.

