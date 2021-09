Rusiyanın Federal Təhlükəsizlik Agentliyi ötən gecə Kamçatka yarımadasında quruma məxsus helikopterin qəzaya uğradığını təsdiq edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ka-27 tipli helikopterin göyərtəsində hadisə zamanı 3 nəfər olub. Məlumata görə, helikopter təlim uçuşları zamanı qəzaya uğrayıb. Hadisə barədə araşdırma aparılır.

