Azərbaycan Premyer Liqası: V turun oyunları keçiriləcək

Futbol üzrə Azərbaycan Premyer Liqasında V turunda iki oyun baş tutacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu gün “Keşlə” – “Qarabağ”ı, “Səbail” – “Zirə”ni qarşılayacaq.

“Keşlə” – “Qarabağ” matçı Fərid Hacıyevə, “Səbail” – “Zirə” görüşü isə Kamal Umudluya tapşırılıb.

25 sentyabr (şənbə)



17:00. “Keşlə” – “Qarabağ”

Hakimlər: Fərid Hacıyev, Rahil Ramazanov, Kamran Bayramov, İnqilab Məmmədov

Hakim-inspektor: Asim Xudiyev

AFFA nümayəndəsi: Məmmədəli Məmmədov

“ASK Arena”

19:15. “Səbail” – “Zirə”

Hakimlər: Kamal Umudlu, Cavanşir Yusifov, Müslüm Əliyev, Rəşad Əhmədov

Hakim-inspektor: İmanxan Sultani

AFFA nümayəndəsi: İlham Əliyev

“ASCO Arena”

