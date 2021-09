Tanınmış sima nənəsi öləndən sonra babası ilə evləndi - FOTOLAR

ABŞ televziyasının ən çox izlənilən proqramlarından “The Real Housewives”in tanınmış siması Meri Kosbinin addımı hamını heyrətə gətirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, məlumata görə, bir müddət əvvəl onun nənəsi rəhmətə gedib. Ardınca isə, Meri babası ilə evlənib.

Qeyd edək ki, proqramın iştirakçısı Meri Kosbi bahalı həyat tərzi ilə diqqət çəkir. Onun haqqında bir sıra ittihamlar var.

Əlavə edək ki, “The Real Housewives” şousu qadınların iştirakı keçirilir. Burada qadınlar bir-birilərinin keçmişdəki pis işlərini üzə çıxarır.

