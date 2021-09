Azərbaycan ixrac və idxal etdiyi elektrik enerjisinin həcmini AÇIQLANDI

Cari ilin 8 ayında ölkədə elektrik enerjisinin ixracı 971,9 mln. kVtst olmaqla, 2020-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 142,2 mln. kVtst artıb.

Energetika Nazirliyindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, İrana 238,9 mln. kVtst, Türkiyəyə 164,1 mln. kVtst, Rusiyaya 63,7 mln. kVtst, Gürcüstana isə 505,2 mln. kVtst elektrik enerjisi ixrac edilib.

Bu dövrdə elektrik enerjisinin idxalı 110,6 mln. kVtst olmaqla, ötən ilin müvafiq dövrünə nisbətən 15,9 mln. kVtst artıb.

İrandan 22,4 mln. kVtst, Rusiyadan 63,5 mln. kVtst, Gürcüstandan isə 24,7 mln. kVtst elektrik enerjisi idxal edilib.

