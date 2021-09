“Taliban”ın müvəqqəti hökuməti təşkilata qarşı sanksiyaların aradan qaldırılması üçün Rusiyanın vasitəçi olmasını istəyir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Taliban”ın Mədəniyyət və Rabitə Nazirliyindən açıqlama verilib. Bildirilib ki, Rusiya “Taliban”la BMT arasında vasitəçi ola bilər. Hələlik Rusiya bu təklifə rəsmi cavab verməyib.

Qeyd edək ki, ABŞ və BMT “Taliban”a qarşı sanksiyaları aradan qaldırmayıb. BMT hələ də “Taliban”ı terror təşkilatı kimi tanıyır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.