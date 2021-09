ABŞ-ın Luziana ştatında İda qasırğasının fəsadlarının aradan qaldırılması məqsədilə təşkil olnunan toplantıda erotik video qalmaqalı yaşanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, nümayəndələrin komputerlərinin ekranlarında erotik videolar yayımlanıb. Məlum olub ki, hakerler hücum edərək, saxta hesablarla komputerə daxil olmağı bacarıblar.

Yerli dairələr hesab edir ki, ştatda elektrik və rabitə sistemindəki problemlər böyük etiraza yol açıb. Bu hücumun etiraz məqsədilə təşkil edildiyi bildirilir.

