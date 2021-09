Çinin Mərkəzi Bankı kriptovalyuta ilə ticarətə icazə verilməyəcəyini bəyan edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Çin hökuməti həmçinin xaricdəki mübadilə mərkəzlərinin ölkədəki sərmayəçilərə dəstək verməsinə qadağa qoyub. Bu açıqlamalardan sonra kriptovalyutalar xüsusilə Bitcoin 5 faiz dəyər itirib.

Mərkəzi Bankın məlumatına görə, kriptovalyuta ticarətinə nəzarət etmək üçün fəaliyyət göstəriləcək.

